العربي يستضيف الحمرية في دوري الهواة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم الجمعة مباريات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة مباراتين تجمع الأولى العربي مع الحمرية في ملعب العربي، والثانية مسافي في ملعبه مع العروبة، والمباراتان في الساعة السابعة و25 دقيقة.

تختتم الجولة غداً السبت بإقامة ثلاث مباريات تجمع التعاون مع الإمارات، ودبا الحصن مع مصفوت، والبطائح مع دبا الفجيرة.

وفي اللقاء الأول اليوم، يحل الحمرية ضيفاً ثقيلاً على العربي في مباراة يتطلع فيها «العنابي» إلى العودة بالنقاط الثلاث والوصول إلى 22 نقطة، بينما يستهدف صاحب الأرض تعويض خسارته الأخيرة أمام الإمارات ورفع رصيده إلى 16نقطة.

وخسر العربي (13 نقطة) أمام «الصقور» في مباراة دراماتيكية كان متقدماً فيها بثلاثة أهداف لواحد حتى الدقيقة 88، قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف، وقد قدم أداء جيداً مما يؤكد صعوبة مهمة الحمرية في لقاء اليوم.

وتشهد تشكيلة العربي عودة الحارس أيوب عمر بعد أن تعرض لإصابة استدعت خروجه مبكراً في مباراة الإمارات، كما سيكون الإيفواري بكاري كونيه في مواجهة آخر فريق ارتدى قميصه قبل الانتقال للعربي، وهو كان تألق في المباراة الأخيرة أمام الإمارات الذي خاض تجربة معه أيضاً.

أما الحمرية خامس الترتيب وصاحب النقاط ال19، فالمباراة بالنسبة له طريق إلى اتجاه واحد ولا مجال أمامه للتفريط في أي نقطة.

ويعول غازي الغرايري مدرب الحمرية على لقاء اليوم ليخطو وفريقه خطوة أخرى نحو المقدمة، على أمل أن تخدمه النتائج، لكن طموح المدرب التونسي في الفوز يحتاج إلى أن يرتفع لاعبوه خاصة لوان وفيلا، وعناصر الوسط والهجوم إلى المستوى المأمول.

واعتبر ماجد المهيري مشرف فريق الحمرية أن مواجهة العربي لن تكون نزهة، وذكر أن فريقه عليه أن يتعامل بجدية مع منافسه، وقال: «المباراة مهمة والفريق بحاجة للفوز، مازالت هناك فرصة في المنافسة على الصعود ونحن متمسكون بها ونقاتل عليها».

وأضاف المهيري: «لدينا ثقة في فريقنا ولاعبينا وننتظر من الفريق تقديم مباراة جيدة، ولكنا نعلم أن المهمة ليست سهلة لأن العربي فريق قوي كما ذكرت، وعموماً لا توجد مباراة سهلة، لكن نأمل أن تكون النقاط من نصيبنا».

وفي المباراة الثانية يسعى الجريحان العروبة ومسافي، إلى تعويض خسارتيهما في الجولة الماضية، بعدما سقط العروبة أمام الذيد بهدف، ومسافي أمام مصفوت 1-4، والمباراة اليوم فرصة للطرفين للعودة إلى الواجهة والعمل على تحسين ترتيبهما.

ويمتلك العروبة 11 نقطة في المركز التاسع، ولمسافي سبع نقاط في المركز العاشر.