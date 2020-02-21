كاكا: تسريحة رونالدو أهدت البرازيل كأس العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أجاب الأيقونة البرازيلي كاكا في مقابلة سريعة عن بعض التساؤلات وقال عند سؤاله عمن يفضل اللعب في صفوف فريقه، كلوب مدرب ليفربول أم جوارديولا مدرب مانشستر سيتي: «حالياً كلوب، لكن كلاهما رائع وأنا من أكبر معجبيهما». وعن أفضل قدم يسرى روبرتو كارلوس أم ريفالدو قال نجم الميلان والريال السابق: «متعادلان لكن مختلفان، القوة قطعاً لروبرتو كارلوس لكن الفن لريفالدو».

وفضل كاكا جيرارد أسطورة ليفربول كلاعب وسط على بول سكولز ولامبارد، ومالديني كأفضل مدافع من أليساندرو نيستا، وعمن هو أفضل رونالدو البرازيلي أم البرتغالي أجاب كاكا: «البرازيلي رونالدو أفضل من لعبت بجانبه إطلاقاً لكن ما يفعله البرتغالي مذهل»، وعن أفضل تسريحة: رونالدو في مونديال 2002 أم نيمار في مونديال 2018 قال: «أفضل تسريحة رونالدو لأنها أعطت البرازيل كأس العالم».

وعمن هو أفضل ديربي ميلان أم الكلاسيكو قال كاكا: «ديربي ميلان رائع لأنه في مدينة واحدة، لكن الكلاسيكو أكثر خطورة وتنافسية». وختم كاكا المقابلة بتحديد أفضل هدف وقال: «في شباك الأرجنتين ودياً عام 2006 ثم هدفي في شباك مانشستر يونايتد في نصف نهائي أبطال أوروبا 2007».