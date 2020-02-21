البطائح يهزم الحمرية في دوري الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

واصل البطائح انتصاراته في دوري الصالات وحافظ على الصدارة بعد فوزه على ضيفه الحمرية 6-3 في الأسبوع الرابع عشر، في مباراة شهدت احتجاجات على قرارات التحكيم، لاسيما من البرتغالي روي جيماريتش مدرب الحمرية الذي غادر الصالة مطروداً في الدقائق الأخيرة.

قال جيماريتش: «النتيجة الحقيقية هي التعادل 3-3، حيث لم يحتسب لنا طاقم التحكيم ركلتي جزاء»، واحتج أيضاً لاعبو الحمرية على لاعبي البطائح لأنهم رفضوا إخراج الكرة لخارج الملعب مرتين عندما كان هناك لاعب من الحمرية يعاني الإصابة.

وحظيت المباراة بحضور المدربين الذين ينتظمون في الدورة التدريبية لنيل رخصة التدريب للمستوى الثاني مع المحاضر والخبير الكويتي عيسى فلاح سعدون والتي سوف تختتم أعمالها ظهر اليوم.

وشهد المباراة أيضاً حمد بن حمودة الكتبي رئيس نادي البطائح ومحمد بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي وعضو مجلس الإدارة وعمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة، وعبدالله الشحي مشرف التحكيم وحارب الرميثي عضو اللجنة ومشرف التسويق والاستثمار وسعيد مطر الطنيجي عضو مجلس الإدارة.

وانتهت المباراة الثانية بين النصر والظفرة بالتعادل 1-1.

وبقي البطائح في المركز الأول برصيد 30 نقطة، وشباب الأهلي وصيفاً برصيد 26 نقطة، ودبا الحصن ثالثاً برصيد 25 نقطة، والنصر رابعاً برصيد 23 نقطة، وخورفكان خامساً برصيد 18 نقطة، واتحاد كلباء سادساً برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن الظفرة، ومليحة ثامناً برصيد 9 نقاط، وبقي الحمرية في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، علماً أنه تطور كثيراً في الإياب بعدما دعم صفوف الفريق بلاعبين جدد من المواطنين والمقيمين.