شكرا لقرائتكم خبر عن بـ «جبل» الترجيحية.. السوبر زملكاوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير وأحمد السيد

توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس فريق الزمالك المصري بلقب النُسخة ال17 من كأس السوبر المصرية بعد فوزه على غريمه الأهلي 5- 4 في المباراة التي أقيمت بين القطبين على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وشارك في التتويج الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"ومجموعة شركاتها.

وقاد حارس المرمى محمد أبوجبل فريقه الزمالك إلى اللقب الرابع في تاريخه بتصديه لركلتين ترجيحيتين.

ولم تشهد المباراة في وقتها الأصلي الكثير من الفرص ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة، حيث تألق أبوجبل في التصدي لركلتي محمد هاني والسنغالي اليو بادجي بعدما كان التونسي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي سجلوا للأهلي، في حين سجل للزمالك محمود علاء والتونسي فرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأهدر المغربي أشرف بن شرقي.

ونجحت مدرسة الفن والهندسة في الجمع بين بطولتي السوبر الإفريقي والمحلي وسيعود إلى ميت عقبة متوجاً بكأسين خلال 6 أيام.

قدم الأهلي مباراة رائعة وفرط لاعبوه في حسم اللقاء في زمنها الرسمي لتهرب منه الفرحة الأخيرة حينما لم تبتسم له ركلات الترجيح وينال اللقب ال12 في تاريخه.

كما كان اللقب الثاني للزمالك على نفس الملعب (استاد محمد بن زايد)، بعدما كان هزم الأهلي نفسه بركلات الترجيح ايضاً في نسخة 2016.

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي رغم محاولات الفريقين للوصول إلى الشباك لأخذ الأفضلية في الملعب، خاصة الأهلي الذي كان الأخطر من حيث صناعة الهجمات والاستحواذ بينما ظهر الإرهاق على لاعبي فريق الزمالك.

الإثارة مستمرة

اتخذت المباراة طابع الإثارة مبكراً، وكان الأهلي الأقرب إلى هز الشباك في الخمس دقائق الأولى بعد توغل جونيور اجاي إلى منطقة جزاء الزمالك ولعب عرضية لجيرالدو الذي سدد برعونة في الشباك الخارجية.

جاء رد الفريق الأبيض سريعاً عن طريق مصطفى محمد وأشرف بن شرقي اللذين سددا صاروخين على التوالي مرا بقليل من القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي، قبل ان يرد عليه في الجانب الآخر اليود يانج الذي سدد كرة زاحفة مرت بقليل على يسار مرمى حارس الزمالك محمد ابوجبل.

بعد العودة من غرفة الملابس لم يتغير الحال كثيراً عما انتهت عليه الحصة الأولى حيث استمرت المحاولات الهجومية الحمراء وساعدهم الحذر والبطء في اتخذ قرار الخروج للهجوم لدى لاعبي الفرقة البيضاء.

وفشلت محاولات الفريقين في الوصول إلى المرمى خاصة الأهلي الذي أهدر عددا كبيرا من الفرص المواتية بالرغم من تحسن الزمالك في الشوط الثاني.

التبديلات

وفاجأ السويسري فايلر مدرب الأهلي جمهور الزمالك في الشوط الثاني بالدفع بلاعبهم السابق محمود كهربا الذي لاحقته صافرات الاستهجان في مكان حسين الشحات، قبل ان يدفع باللاعبين أليو بادجي ومحمود متولي مكان «قفشة» وجونيور أجاي. في المقابل دفع الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك باللاعبين عبدالله جمعة ومحمد بونجم وشيكابالا مكان يوسف أوباما وأحمد زيزو ومصطفى محمد.

33 ألف متفرج في أمسية جماهيرية

شهد استاد محمد بن زايد في أبوظبي مساء أمس، سهرة كروية تاريخية لا تنسى عاشتها الجالية المصرية من جمهور الفريقين، وقد قدر عددها بنحو 33 ألف متفرج.

ودخل لاعبو الزمالك أولاً إلى أرضية الملعب لإجراء عملية إحماء ما قبل المباراة، وسط عاصفة من التشجيع الحماسي والفرح الكبير من على مدرجات ملعب محمد بن زايد، واستقبل جمهور مدرسة الفن والهندسة فريقهم بلافتة معبرة كتب عليها: «المجد يصنعه الأبطال، كنتم للقارة أبطالاً».

وبالمقابل كان استقبال لاعبي نادي القرن في إفريقيا، رائعاً من جمهور الأهلي الكبير الذي استقبل «الأحمر» بالهتاف عند دخوله إلى الإحماء باللافتة المعتادة: «يا أحلى نادي في الكون».

تشكيلتا البداية

لعب الأهلي الذي ارتدى الزي الأحمر بتشكيلة في بداية اللقاء، ضمت كلاً من محمد الشناوي (حارس مرمى)، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول، محمد هاني، عمرو السولية، جيرالدو، محمد مجدي قفشة، اليو يانج، حسين الشحات، وجونيور أجاي.

وظهر نادي الزمالك الذي ارتدى الطاقم الأزرق بالكامل بقائمة أساسية ضمت كلاً من محمد أبوجبل (حارس مرمى)، محمود علاء، محمود حمدي، طارق حامد، محمد عبدالشافي، فرجاني ساسي، حازم إمام، يوسف أوباما، أحمد زيزو، أشرف بنشرقي، ومصطفى محمد.

«الفار» تاريخي في أبوظبي

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شهدت النسخة السابعة عشرة من كأس السوبر أمس لأول مرة تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في تاريخ كرة القدم المصرية. ولا يطبق «الفار» حتى الآن في مصر. ولم يكن تطبيق التقنية غريباً بالنسبة للأهلي أو الزمالك، إذ إن كلاً منهما لعب مباراة على الأقل في حضور «الفار» خلال المشاركات الخارجية.

السجل الذهبي

2001: الزمالك

2002: الزمالك

2003: الأهلي

2004: المقاولون العرب

2005: الأهلي

2006: الأهلي

2008: الأهلي

2009: حرس الحدود

2010: الأهلي

2013: الأهلي

2014: الأهلي

2015: الأهلي

2016: الزمالك

2017: الأهلي

2018: الأهلي

2019: الزمالك

حضور إعلامي كبير وتنظيم رائع

اكتظت المنصة الإعلامية لاستاد محمد بن زايد بعدد ضخم من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والمصرية المقروءة والمسموعة والمرئية، لتغطية أحداث القمة، وحضر وفد إعلامي مصري كبير قبل المباراة بعدة أيام.

وأشارت إحصائيات المركز الإعلامي إلى حضور كامل العدد لمختلف ممثلي وسائل الإعلام الذين تقدموا بطلب الحصول على بطاقات الاعتماد الإعلامي.

واتسمت الجوانب التنظيمية بالمثالية من مختلف النواحي، بعد أن أحيط استاد محمد بن زايد بمنظمين من مجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب المتطوعين وأعضاء شركة «بيرزنتيشن» المصرية لتقديم كافة التسهيلات للحضور وتوجيههم إلى المدرجات المخصصة لهم في الملعب بكل سهولة ويسر.

وتمركزت دوريات شرطة أبوظبي في مختلف الأماكن لضمان السيولة المرورية في محيط الملعب.

وأعرب عدد من مشجعي الفريقين عن ارتياحهم للتنظيم، ووصفوه بالرائع والمبهر في مختلف الجوانب، وقالوا إنهم وجدوا استقبالاً رائعاً وابتسامة من المنظمين والمتطوعين، ودخلوا إلى مقاعدهم بكل سهولة ويسر.