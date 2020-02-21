شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يلتقي ليبيــا اليـوم فــي كأس العــرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي منتخب الإمارات الوطني للشباب مواليد 2001 مع نظيره منتخب ليبيا في السابعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات على استاد الأمير تركي بن عبدالعزيز بنادي الرياض، ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.
وأكد مدرب منتخبنا نيكولاوس لوكومبوداس جاهزية كافة اللاعبين للمواجهة المهمة، مشيراً إلى أن الأبيض سيقدم مستوى أفضل من الذي قدمه أمام منتخب السنغال (ضيف البطولة) في المواجهة الأولى التي انتهت بالتعادل صفر-صفر.
وقال نيكولاوس: مباراتنا الافتتاحية مع السنغال جاءت قوية ومثيرة، سنحت لنا خلالها العديد من الفرص لم نوفق في ترجمتها لأهداف، وهذا ما تحدثنا بشأنه مع اللاعبين بعد المباراة مباشرة لثقتنا في إمكانياتهم وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية.
وأشار لاعب منتخبنا حارب عبدالله سهيل إلى رغبة جميع اللاعبين في تقديم مستوى فني جيد وقوي في المباراة، وبذْل مجهود مضاعف للمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور الثاني.
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