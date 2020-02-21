4 ميداليات للإمارات في «عربية مصر للرماية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: حسن رفعت

أهدت بعثة المنتخب الوطني الإماراتي للرماية المشاركة في البطولة العربية الخامسة عشرة الشاملة للرماية المقامة حالياً في مصر، الإنجاز الذي حققه المنتخب في اليوم الافتتاحي لقيادة الدولة الرشيدة.

يعد الإنجاز خطوة على الطريق لمواصلة السير بخطى ثابتة والعمل بجدية لتحقيق الهدف الأسمى والحلم الإماراتي لرياضة الرماية، والذي يتمثل في تحقيق ميدالية أولمبية،ليرتفع علم الإمارات بين دول العالم كما سبق وأن رفعه الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم،في أولمبياد أثينا 2004.

وقال على بن نومة مدير الفريق، إن المنتخب أدى أداء طيباً في اليوم الأول. وكان المنتخب الوطني للناشئين حصد في اليوم الأول من البطولة 4 ميداليات ملونة اثنتان منها بلون الذهب، وفضية واحدة، وبرونزية واحدة، وكانت الذهبية الأولى من نصيب الواعد إبراهيم خليل إبراهيم في البندقية ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار (فئة الناشين)، والذهبية الثانية حققها زميله سلطان عبيد بن شملان الطنيجي في المسدس 10 أمتار (فئة الناشئين).

أما الميدالية الفضية فقد حققها الفريق الذي يضم إبراهيم خليل إبراهيم، وسالم محمد اليماحي، وسلطان صالح محمد في البندقية 10 أمتار فئة الناشئين، كما حقق المنتخب الميدالية البرونزية للفرق في مسابقة البندقية 10 أمتار (فئة الناشئين). وضم الفريق سلطان عبيد بن شملان، وحميد راشد الطنيجي، وعبدالله عبيد آل علي.

من جانب آخر، انطلقت أمس، منافسات بطولة رماية الأطباق من الحفرة (التراب) والتي يمثل الإمارات فيها 6 رماة نصفهم من الرجال والنصف الآخر من الناشئين، حيث يمثلنا في فئة الرجال ظاهر العرياني ويحيى المهيري وعبدالله محمد بوهليبة، وفي فئة الناشئين محمد سعيد بن حم وأحمد عبدالله بن مجرن، وأحمد قحطان النعيمي.

يذكر أن المصرية فريدة خالد حصدت أول ذهبية للبلد المضيف مصر.