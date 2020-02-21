شكرا لقرائتكم خبر عن كأس زايد بن هزاع للناشئين تنطلق الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ينظم نادي أبوظبي الرياضي بطولته الكروية المحلية والدولية السنوية ال11 للناشئين والأشبال، والمقامة على كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، وتنطلق بعد غد بملاعب النادي.
تشهد البطولة مشاركة فرق تحت 11 سنة، و6 فرق تحت 15 سنة.
وضمت البطولة المحلية تحت 11 سنة 8 فرق في مقدمتها نادي أبوظبي الرياضي، أكاديمية يوفنتوس، أكاديمية باس، أكاديمية تراك، أكاديمية الميهال، أكاديمية كرة القدم للجميع، أكاديمية «supports
» الرياضية، والأكاديمية الإقليمية الرياضية.
وضمت البطولة الدولية 6 فرق تحت 15 سنة، وهي نادي أبوظبي الرياضي، و5 فرق من خارج الإمارات هي فريق أكاديمية نجوم المستقبل السعودية، وأكاديمية نجوم الغد العمانية لكرة القدم، وفريق كيندر تارغوفيست الروماني، وفريق بيزك التشيكي، وفريق بانكوف الألماني.
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