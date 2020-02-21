شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة الظفرة» بطلاً لسباق الأمن الجنائي للدراجات الهوائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق مديرية شرطة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي بلقب سباق الدراجات الهوائية للرجال، ضمن بطولات مدير قطاع الأمن الجنائي الرياضية لعام 2020 والتي نظمتها اللجنة الرياضية بالقطاع بمشاركة 51 لاعباً.

وحصل فريق مديرية شرطة الظفرة على المركز الأول لمسافة 30 كيلومتراً وحصل فريق مديرية شرطة العين على المركز الثاني وأحرزت مديرية شرطة المناطق الخارجية المركز الثالث.

وكرم المقدم راشد الشامسي مدير مركز شرطة الخالدية بمديرية شرطة العاصمة الفرق واللاعبين، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتحفيز منتسبيها ومنتسباتها على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية لما تتميز به عن غيرها من الرياضات من مكانة مرموقة في الدولة.

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