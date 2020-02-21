بطولة الإمارات للتجديف تنطلق اليوم في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للتجديف في التاسعة صباح اليوم، على كورنيش العاصمة أبوظبي، وتستمر حتى السادسة مساء، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بمشاركة متنوعة من بحارة الدولة.

وتشتمل البطولة على منافسات البراعم من عمر 12 عاماً في فئة الناشئين، فيما يشارك الشباب حتى عمر 21 سنة في الفئة الثانية، أما الفئة الثالثة فتضم المشاركين الذين تتجاوز أعمارهم ال30 عاماً.ويشارك في البطولة 70 متسابقاً تم تقسيمهم إلى ثلاث فئات: التجديف الفردي والزوجي وأخيراً التجديف الرباعي. ويشارك في البطولة خمسة أندية من الدولة هي نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وفريق أبوظبي للتجديف، ونادي دبي للتجديف،ونادي الحمرية،ونادي رأس الخيمة للرياضات البحرية.

وأكد أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن ثقته بخروج البطولة بشكل رائع، وأكد أن الإقبال على المشاركة من الشباب الصغار تبشر بالخير.