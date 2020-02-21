شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ بطل دوري 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قبول الشكوى المقدمة من نادي المريخ السوداني التي تقدم بها ضد لاعب مريخ الفاشر هشام جنيه لمشاركته في مباراة جمعت الفريقين في دوري عام 2018 رغم إيقافه بالبطاقات المتراكمة.

وانتهت المباراة بخسارة المريخ 1-2، ليذهب لقب الدوري إلى غريمه الهلال بفارق نقطة، لكن قرار «كاس» الجديد، اعتبر المريخ فائزاً في اللقاء، وهذا يعني فوزه بلقب دوري 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المريخ بطل دوري 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.