شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار قصير لبيلاين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم جون بيلاين استقالته من تدريب نادي كليفلاند كافالييرز، في ظل تخبطه هذا الموسم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأعلن فريقه أنه سيتم تعيينه في منصب آخر، علماً أن المدرب البالغ 67 عاماً تخلى في مايو الماضي عن تدريب جامعة ميشيغان بعد 12 عاماً على رأس إدارته الفنية.

وتم ترفيع المدرب المساعد جاي بي بيكرستاف إلى منصف المدرب بدلاً من بيلاين.

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