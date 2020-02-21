شكرا لقرائتكم خبر عن تألق إماراتي في كأس قفز الحواجز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت منافسات بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز بنسختها السابعة في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بمشاركة 159 فارساً وفارسة من 26 دولة ضمن 14 فئة.

وقد شهد اليوم الأول من الفعالية، مشاركة استثنائية لنخبة من المواهب الإماراتية، وسط أجواء حماسية مميزة، بحضور سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، وأمل عبد القادر العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسلطان محمد الظاهري مدير عام شركة اتصالات في أبوظبي.

وتوج حمد النعيمي البالغ من العمر 13 عاماً بفئة الأشبال، وعبدالله أحمد الشرفاء بفئة الناشئين، وديمة أحمد الريسي بلقب الفئة الثالثة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تألق إماراتي في كأس قفز الحواجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.