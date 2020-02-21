شكرا لقرائتكم خبر عن الحاي يشاركفي اجتماع «دولي الجامعات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر الدكتور عمر عبد العزيز الحاي النائب الأول للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية عضو الاتحاد الدولي لرياضة الجامعات رئيس لجنة أهلية اللاعبين، إلى سويسرا لحضور الاجتماع الأول للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بتشكيله الجديد، والذي سيعقد اليوم في مدينة لوزان برئاسة وزير الرياضة الروسي.

وكشف الحاي عن أن الاجتماع سيعتمد استراتيجية العمل للفترة القادمة.

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