شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة المرحوم محمد مطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسدل الستار اليوم على بطولة المرحوم محمد مطر البلوشي بمباراة النهائي التي تجمع بين فريقي اتحاد الصفا والمرحوم بومطر على ملعب أكاديمية اتحاد الصفا.

وكان اتحاد الصفا تأهل إلى النهائي بعد فوزه على فريق العائلة 5-2، وسجل للفائز درويش أحمد ومسلم أحمد وعبدالله موسى، في حين فاز اتحاد الصفا على القوز 6-2، وسجل للفائز حسين غلوم هدفين وصالح شيروك وحسن حسين وماجد مهدي.

وأكد جعفر فولاد رئيس اللجنة المنظمة اكتمال كافة ترتيبات إنجاح المباراة النهائية.

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