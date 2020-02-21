شايفر: سنمنع الكرات الثابتة عن شباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

حذر الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس لاعبيه من منافسه في مباراة اليوم، وقال: شباب الأهلي فريق قوي، ويمتلك لاعبين من الطراز الرفيع القادرين على صنع الفارق، ولا بد من الحذر من خطورة المنافس في الكرات الثابتة خاصة عن طريق كارتابيا.

وتابع: شباب الأهلي يملك لاعبين من الطراز العالي ويجب علينا عدم منحهم كرات ثابتة وأخطاء من أماكن قريبة من مرمانا.

وأضاف: «نعول على عودة فواز عوانة إلى تشكيلة بني ياس مجدداً عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وسيمنح عوانة ثقلاً للفريق ويساعد زملاءه الشباب».

وأوضح شايفر أنه تابع مباراة شباب الأهلي مع الهلال السعودي الأخيرة في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن «الفرسان» قدم مستوى جيداً على الرغم من أن الهلال استحوذ وحقق الفوز.

وعندما سئل عن بيدرو كوندي لاعب بني ياس السابق، قال شايفر: بيدرو مهاجم جيد للغاية وشاهدته مع الهلال يتم استبداله بعد ساعة وهو أيضاً من سجل هدفاً أمام بختاكور، وشباب الأهلي بشكل عام كلهم مميزون ولكني الآن أريد التركيز على فريقي وعلى ألميدا وزي روبيرتو وعامر مبارك وليس لاعبي الفريق المنافس.

بدوره، قال فواز عوانة قائد بني ياس إنه يتذكر جيداً عندما خسر السماوي نهائي الكأس أمام الجزيرة قبل 9 أعوام، لافتاً إلى أن بني ياس مطالب ببذل مجهود مضاعف لبلوغ الأدوار النهائية من الكأس الغالية.