شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة في نادي الحمرية عن «التنمر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الحمرية على خشبة مسرحه الثقافي، محاضرة تربوية للاعبي ومنتسبي النادي من مختلف اللجان والفرق الرياضية وعدد من المهتمين من المجتمع المحلي بالحمرية، حملت عنوان «التنمر»، بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

قدم المحاضر المساعد أول ياسر علاي من إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تعريفاً تفصيلياً حيال الموضوعات المتعلقة بالتنمر وماهيته، وأنواعه سواءً التنمر اللفظي أو البدني أو غيرهما من الأساليب السلبية، والطرق الواجب اتباعها ومراعاتها للوقاية منه والنصائح للأبناء الواجب مراعاتها مع المتنمرين.

من جهته لفت حميد حسن الشامسي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بنادي الحمرية إلى أن محاضرة «التنمر» جاءت ضمن المبادرة النوعية التي تواصل اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي إطلاقها بعنوان (حديث الحمرية).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة في نادي الحمرية عن «التنمر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.