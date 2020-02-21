5100 يشاركون في نصف ماراثون رأس الخيمة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أكملت اللجنة المنظمة لنصف ماراثون رأس الخيمة، استعداداتها لتنظيم النسخة الرابعة عشرة، والتي تستضيفها جزيرة المرجان صباح اليوم، لمسافة 21 كيلومتراً، ويشارك في الحدث 5100 عدّاء من 114 جنسية مختلفة، إلى جانب مجموعة من أفضل العدّائين الدوليين، وأشهرهم في سباقات المسافات الطويلة، مثل بريجيد كوسغي وبيريس جيبشيرشير وجوليان فاندرز. ويتنافس المشاركون في فئات السباقات المختلفة، من ضمنها نصف الماراثون، وسباق البدل، وسباق مسافة 5 كلم، وسباق ترفيهي لمسافة كيلومتر واحد.

وتتميّز النسخة 14 من «نصف ماراثون رأس الخيمة» بكونها تضم مجموعة بارزة من أبرز العدّائين المحترفين الدوليين، ففي فئة السيدات، ستتنافس الكينية بريجيد كوسغي، مع 10 عدّاءات متميّزات أخريات تمكّنت كل واحدة منهن من تسجيل أفضل زمن شخصي لها بلغ أقل من 67 دقيقة، ومن أبرزهن حاملة الرقم القياسي العالمي السابق لنصف الماراثون، بيريس جيبشيرشير، وبطلة العالم الحالية لنصف الماراثون، نيتسانيت غوديتا، والفائزة في «نصف ماراثون رأس الخيمة» للعام 2018، فانسي شيموتاي، أما فيما يخصّ فئة الرجال المحترفين، فالمجموعة المشاركة هي من بين الأفضل حتى الآن في سباق نصف ماراثون، حيث سيتواجد 11 عدّاءً سجّل كل منهم زمناً شخصياً بلغ أقل من 60 دقيقة، ومن بينهم حامل الرقم القياسي لنصف الماراثون الأوروبي جوليان فاندرز من سويسرا.

ويشتهر «نصف ماراثون رأس الخيمة» بكونه أسرع نصف ماراثون في العالم، وسيتميز أكثر هذه السنة عبر تقديم جوائز قيمة قدرها 1219000 درهم سيجرى توزيعها على العدّائين المحترفين الفائزين، بالإضافة إلى المشاركين الفائزين في السباقات عن فئة المواطنين والفئات العمرية.