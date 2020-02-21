«بعد الفوز بالسوبر»..شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بإشارات بذيئة

حقق نادي الزمالك، بطولة كأس "السوبر المصري" عقب الفوز على النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وشهدت المبارة أحداث مثيرة واشتباكات بين لاعبي الفريقين خلال أحداث المباراة وعقب انتهاء ركلات الجزاء الترجيحية. وتوجه اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" كابتن فريق الزمالك ناحية جماهير الأهلي بعد تسجيل "عبد الله جمعة" الركلة الترجيحية الحاسمة والتي منحت الفارس الأبيض اللقب. Advertisements ووجّه إشارات بذيئة لجماهير الأحمر التي ألقت زجاجات المياه الفارغة عليه وعلى لاعبي الزمالك. رابط الفيديو من هنا

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