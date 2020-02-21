تفاصيل اشتباكات لاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر.. طرد كهربا واتحاد الكرة يؤكد توقيع عقوبات قاسية على المخظئين

نشبت اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب انتهاء ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء وتتويج الزمالك بطلا للسوبر المصري في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في أبوظبي.

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق، تعرض للطرد بعد انتهاء المباراة أمام الزمالك في السوبر المصري.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عرفت أن كهربا تعرض للطرد وأنا لم أرى ذلك، وأبلغوني أنه سيغيب عن المباراة المقبلة أمام الزمالك في قمة الدوري هذا الأمر أحزنني كثيرا".

وأضاف فايلر: "أتقبل الهجوم الذي أتعرض له في الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي، فلو كنت فزت، كنتم ستهنئونني".

واستضاف ملعب محمد بن زايد قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، وسط حضور نحو 34 ألف مشجع.

وبعد تسديد عبد الله جمعة الركلة الترجيحية الأخيرة في شباك الأهلي وإعلان تتويج الزمالك باللقب اندلعت اشتباكات ومشادات بين الفريقين في منتصف الملعب.

Advertisements

وحسبما أفاد مراسل يلا كورة في الملعب، بدأت الاشتباكات بعد توجه عبد الله جمعة لاستفزاز جماهير الأهلي ليتدخل لاعبي الفريق الأحمر.

المسئولين في الفريقين وبعض اللاعبين تداركوا الأمور سريعاً وتم فض المنازعات ليبتعد كل فريق عن الأخر في أرض الملعب.

كد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة٬ أنه سيجرى توقيع عقوبات على اللاعبين التي خرجت عن النص خلال مباراة السوبر.

وقال فضل في تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "لا يوجد سبب لتأجيل مباراة القمة فى الدوري نريد الاستمرارية مثل الدوريات الأوروبية".

وأضاف: "الكرة المصرية صناعة ونريد تطويرها٬ وحصلنا على 3 ملايين درهم بسبب تنظيم السوبر في الإمارات".