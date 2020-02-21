مرتضى منصور : "وليد سليمان مسخر جن ومعاه خاتم سحر"



هنأ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك فريقه قائلا :" مبروك للزمالك ربنا نصرنا على المتربصين بالنادى الأبيض".

وأضاف رئيس نادي الزمالك:" وليد سليمان لاعب الأهلى يرتدى خاتم سحر، موضحا أن الحاوى "مسخر جن" يساعده على تسجيل الأهداف".

توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد .

وتابع رئيس الزمالك قائلا :" كنت بلعب بينج بونج وسلة قبل المباراة بالليل لتوصيل رسالة إلى اللاعبين بعدم التوتر والهدوء".