أحمد أبوعقيل وجه عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة شديدة اللهجة لعبدالله جمعه لاعب نادي الزمالك بعد تكرار تعمده استفزاز جماهير الأهلي في مباراة السوبر المصري بعدما حدث في السوبر الأفريقي. وقال متعب:" أنت استفزيت جمهور الأهلي بعد السوبر الأفريقي وسكتنا، راجع تستفزهم تاني دة النادي الأهلي ودة جمهور الأهلي مش مقبول بالمرة حد يقلل منهم ". وتابع متعب:" إنت كسبت روح أحتفل مع جمهورك لكن مالك ومال المنافس، لو متعرفش الأهلي روح شوف التاريخ والتاريخ هيقولك مين النادي الأهلي.

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كانت هذه تفاصيل خبر عماد متعب لعبدالله جمعة: "استفزازك للجمهور مش مقبول روح الأهلي إتعلم وشوف التاريخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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