منتخب المغرب لكرة القدم النسوية يكتسح موريتانيا بخماسية

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الدار البيضاء: فاز المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية، الخميس، بخماسية نظيفة على نظيره الموريتاني، وذلك على أرضية ملعب الكرم، لحساب منافسات بطولة شمال أفريقيا التي تحتضنها تونس.

وتعاقب على توقيع أهداف المنتخب المغربي كل من سلمى أماني في الدقيقة 11، وغزلان شباك في الدقائق 21 و38 و39، وحياة خيرو في الدقيقة 48.

وسيواجه المنتخب المغربي، السبت، في رابع مبارياته في البطولة نظيره الجزائري، بعد أن حقق الفوز في لقائه الأول ضد منتخب تونس بهدف لصفر، وكذا في ثاني لقاءاته ضد منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

