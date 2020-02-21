منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يكتسح جيبوتي بسداسية

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الدار البيضاء: حقق المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، الخميس، فوزا عريضا على منتخب جيبوتي بنتيجة 6 أهداف مقابل لا شيء، وذلك ضمن فعاليات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية من منافسات كأس العرب، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية إلى غاية 5 مارس المقبل.

ووقع أهداف المنتخب المغربي، في هذا اللقاء الذي جرى على أرضية ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز وقاده الحكم التونسي محرز المالكي، كل من هيثم عبيدة في الدقيقة 7، وأشرف غريب في الدقيقة 32، وطه الأشبيلي في الدقيقة 48، وأنوار العزوزي في الدقيقة 68 وعبد الصمد الزلزولي في الدقيقتين 70 و90.

وكان المنتخب المغربي قد فاز في مباراته الأولى على منتخب البحرين بنتيجة أربعة أهداف لاثنين. فيما سيواجه، الأحد المقبل، في ثالث مبارياته منتخب مدغشقر.