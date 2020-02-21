اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام





بلغت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة اولى الدور نصف النهائي من دورة دبي الدولية في كرة المضرب بفوزها على البيلاروسية ارينا سابالنكا بثلاث مجموعات 3-6 و6-2 و6-2 الخميس. وثأرت هاليب بالتالي لخسارتها امام سابالنكا في دورة اديلاييد الاسترالية الشهر الماضي لتبلغ نصف نهائي دورة دبي للمرة الاولى منذ عام 2015. وقالت هاليب "اعتقد باني بدأت العب بطريقة جيدة اعتبارا من المجموعة الثانية ووجدت ايقاعي بعدها". Advertisements واضافت "من الصعب دائما مواجهتها فهي قوية وتسدد الكرات بقوة ايضا وبالتالي كان يتعين علي اللعب بسرعة اكبر". وتلتقي هاليب في نصف النهائي الاميركية جنيفر برايدي الفائزة على الاسبانية غاربيني موغوروسا وصيفة استراليا المفتوحة 6-7 (5-7) و6-3 و6-4. وحذت حذوها الكرواتية بترا مارتيتش بفوزها على الاستونية انيت كونتافيت 7-6 (7-4) و6-1، وستلتقي الكازاخستانية ايلينا ريباكينا التي حققت المفاجأة بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية 7-6 (7-1) و6-3.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاليب إلى نصف نهائي دورة دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.