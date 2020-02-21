من هو القطري ناصر الخليفي الذي تتهمه سويسرا بالفساد؟

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Getty Images القطري ناصر الخليفي

وجهت النيابة السويسرية اتهامات بالفساد للقطري، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورئيس مجموعة بي ان سبورت "الجزيرة الرياضية سابقا" تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات كروية.

وكانت النيابة السويسرية قد أطلقت تحقيقها في أكتوبر/تشرين الثاني عام 2017 وتشمل الإجراءات القضائية تحقيقا يجري ضد الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالكه، وترتبط ببيع حقوق بث مباريات كأس العالم وبطولات عالمية للقناة القطرية.

ودار التحقيق حول الاشتباه في أن "جيروم فالكه قد حصل على مزايا غير مستحقة من رجل أعمال في قطاع الحقوق الرياضية تتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي فيما يتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030 ".

وقال النائب العام السويسري إن التحقيق، الذي يشمل الخليفي، قد فُتح في مارس/آذار 2017، ويجري بالتعاون مع السلطات في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أوقف فالكه عن النشاط الرياضي لمدة عشر سنوات، رغم أنه قد طعن على هذا الحكم.

ولكن من هو ناصر الخليفي؟

ولد ناصر الخليفي في 12 نوفمبر/كانون ثاني عام 1973 في قطر.

ومارس التنس منذ طفولته ومثل قطر في مسابقات دولية

وقد حصل على بكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة قطر.

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ويقول عنه موقع بي ان ميديا غروب إن الخليفي لاعب تنس ومصنف سابق برابطة المحترفين.

بدأ مسيرته المهنية في عالم الإعلام كمدير لإدارة حقوق البث في الجزيرة الرياضية منذ انطلاقتها عام 2003، إلى أن تولة منصب المدير العام للقناة عام 2008.

وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2013 قاد الخليفي عملية تحول الجزيرة الرياضية إلى شبكة beIN SPORTS، وأصبح رئيساً لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية.

وبحسب موقع بي ان ميديا يشغل الخليفي عدة مناصب أخرى وهي رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية، ومنصب الرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة لذلك يشغل الخليفي منصب عضو مجلس إدارة في جهاز قطر للاستثمار منذ عام 2015.

كما يشغل الخليفي أيضا منصب رئيس الاتحاد القطري للتنس منذ عام 2008، كما انتخب نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.

كان ناصر الخليفي قد تمكن من التعاقد مع نجوم كبار في عالم كرة القدم مثل نيمار وابراموفيتش وكافاني بعد ضخ مبالغ كبيرة في هذه الصفقات.