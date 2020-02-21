عمرو دياب يحتفل مع نجوم الزمالك بـ" السوبر ".. والفرحة مستمرة بفندق الملكى

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ورد لاعبو الزمالك بمبادلة التهنئة مع الهضبة عمرو دياب بترديد كلمات من أغانيه بألبومه الأخير، وذلك بعدما نجح لاعبو الأبيض من التتويج بالبطولة الثانية على التوالى فى أقل من أسبوع.
ونشبت مشادة بين لاعبى الأهلى والزمالك عقب انتهاء مباراة السوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح.
وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقب.
ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، حيث من المقرر، أن يواجه الأهلى مرة أخرى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة، ثم مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 من شهر فبراير الجارى.
يذكر، أن الزمالك سبق وأن توج بالسوبر المصرى بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا على نفس الملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، وذلك فى نسخة عام 2017.
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