شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مرتضى منصور: لو راجل يا جناينى وريني إزاى هنلعب يوم 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك هجوما حادا علي عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، عقب فوز الزمالك على الأهلى في السوبر المصرى 4/3 بركلات الترجيح.

وقال مرتضي منصور عبر الإذاعة الداخلية للنادي عقب المباراة، موجها حديثه لعمرو الجنايني: لو راجل يا جنايني وريني إزاي هنلعب يوم 24، في إشارة إلى رغبة مرتضي منصور في تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات الدوري.

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كما قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك في تصريحات تليفزيونية، بخلاف حديثه في إذاعة النادي، إن وليد سليمان لاعب الأهلى يرتدى خاتم سحر، موضحًا أن الحاوى "مسخر جن" يساعده على تسجيل الأهداف.

وعبر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب السوبر المحلى عقب الفوز على الأهلى بركلات الترجيح على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيوينية: "مبروك للزمالك ربنا نصرنا على المتربصين بالنادى الأبيض".

وتابع رئيس الزمالك قائلا: "كنت بلعب بينج بونج وسلة قبل المباراة بالليل لتوصيل رسالة إلى اللاعبين بعدم التوتر والهدوء".