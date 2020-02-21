شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: فايلر لم يدير اللقاء بطريقة ناجحة ولاعبى الاهلى محتاجة " تتشرس " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد صلاح الدين نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أنه إدارة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر أمام الزمالك فى السوبر المصرى غير ناجحة بالمرة و أن التغيرات التي قام بيها متأخرة للغاية .

وأضاف وليد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON SPORT " أن لاعبى الاهلى يحتاجون الى اللعب بشراسة خلال المرحلة المقبلة عقب الأداء الضعيف الذى ظهروا عليه في مباراة اليوم أمام الزمالك وعدم حسم اللقاء في الـ90 دقيقة .

و تعجب وليد صلاح الدين من أداء لاعبى الاهلى خلال الشوط الثانى عقب الاستحواد في الشوط الأول وعدم القدرة على التسجيل و خلق فرصة محققة للتقدم .

توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

Advertisements

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".