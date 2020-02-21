شكرا لقرائتكم خبر عن سعد محمد : تتويج الزمالك بالسوبر يرفع من معنوياتي في رحلة علاجي مع السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد محمد ناشيء الزمالك المصاب بالسرطان ، أن فوز الزمالك بالسوبر المصري علي حساب غريمه التقليدي الاهلي ، رفع من معنوياته كثيراً خلال فترة علاجه من المرض .

وأضاف سعد محمد في تصريحات لقناة اون سبورت ، ان لاعبي الزمالك وعدوه في فندق الإقامة بالفوز علي الأهلي والتتويج بالسوبر ، موجهاً الشكر للاعبين علي تنفيذ وعدهم .

وأشار ناشيء الزمالك ، إلي ان المباراة كانت صعبة ولكن محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك هو رجل المباراة بدون منازع وكان سبب في التتويج بالسوبر لصالح الأبيض .

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي بنتيجة 4 / 3 بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.