سعد محمد : تتويج الزمالك بالسوبر يرفع من معنوياتي في رحلة علاجي مع السرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد محمد ناشيء الزمالك المصاب بالسرطان ، أن فوز الزمالك بالسوبر المصري علي حساب غريمه التقليدي الاهلي ، رفع من معنوياته كثيراً خلال فترة علاجه من المرض .
وأضاف سعد محمد في تصريحات لقناة اون سبورت ، ان لاعبي الزمالك وعدوه في فندق الإقامة بالفوز علي الأهلي والتتويج بالسوبر ، موجهاً الشكر للاعبين علي تنفيذ وعدهم .
وأشار ناشيء الزمالك ، إلي ان المباراة كانت صعبة ولكن محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك هو رجل المباراة بدون منازع وكان سبب في التتويج بالسوبر لصالح الأبيض .
وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي بنتيجة 4 / 3 بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.
سجل ركلات جزاء الأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.
وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.
فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.
وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.
اما الاحتياطي فيضم كل من :محمد عواد ، محمد عبد السلام ، محمد اوناجم ، مصطفي فتحي ، شيكابالا ، عبد الله جمعة ، إمام عاشور.
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