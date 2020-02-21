شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني : التدخلات الفنية لكارتيرون منحت الزمالك كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، أجرى تغييرات مميزة في مباراة السوبر المصري الذى فاز فيه على الأهلي بضربات الترجيح، موضحا أن تدخلات كارتيرون الفنية غيرت من شكل اللقاء وكانت سببا في خروج المباراة بالتعادل.

واضاف عبد الغني في تصريحات تليفزيونية ، أن مدرب الزمالك ادار اللقاء بحنكة وذكاء، ووصل الي النتيحة الذي ارادها منذ بداية المباراة، مشيرا إلي أن الأهلي لم يستطع تحقيق الفوز بسبب ضعف القوة البدنية والمهارية للانجولي جيرالدو، الذي كان نقطة ضعف كبيرة لدى الفريق الاحمر.

واكمل البلدوزر، أن الزمالك استحق تحقيق اللقب السوبر اليوم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات .

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توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".