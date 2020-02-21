شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: لا تأجيل لمباراة القمة عقب الموافقة الأمنية والاتحاد من يدير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح عمرو الجنايني فى تصريحاته تلفزيوينة قائلا: "اتحاد الكرة هو الذي يدير الكرة المصرية وموعد المباراة متفق عليه منذ فترة طويلة ولن نقوم بتأجيل مباراة القمة وإن شاء الله الأهلى والزمالك سيتأهلوا لدور نصف النهائى من البطولة الأفريقية والتنظيم كان على أعلى مستوى من جانب الإمارات خلال مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك".

طالبت جماهير الأهلى عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بضرورة لعب مباراة القمة ضد الزمالك بالدورى والمحدد لها يوم الاثنين المقبل، عقب نهاية مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التي تجمع الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد بمدينة ابو ظبي الإماراتية.

توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي. سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية،محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي. Advertisements وضم تشكيل الأهلي، كلاً من محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو واجايى. فيما ضم تشكيل الزمالك ، كلاً من : محمد أبو جبل، حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، مصطفي محمد – اشرف بن شرقي ويوسف أوباما. شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلي على الشوط الأول تقريباً فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر. أدار مباراة اللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجناينى: لا تأجيل لمباراة القمة عقب الموافقة الأمنية والاتحاد من يدير الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.