شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: الزمالك حقق بطولة كبيرة على حساب منافس قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ورئيس بعثة الأبيض فى السوبر المصرى، الشكر لجماهيره ولاعبيه عقب فوز فريقه على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى السوبر المصرى الذى جمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض.

أضاف أحمد مرتضى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” عقب التتويج بالسوبر المصرى، أن لاعبيه يستحقون الشكر، مشددًا على أنهم حصلوا على بطولة من نادى قوى ومنافس كبير، قائلاً: "هارد لاك لجماهير الأهلى ولاعبيه، لاعبى الزمالك اجتهدوا ونالوا بطولة أمام منافس قوى".

أشار عضو الزمالك إلى أن التتويج بالسوبر المصرى يُعد البطولة الـ 11 الذى يتوج بها مع القلعة البيضاء، قائلاً: "هذا رزق ربنا يدمها نعمة" خاصة أن بطولة السوبر المصرى اليوم تأتى الثانية التى يحصل عليها الزمالك أمام الأهلى على نفس الملعب بستاد محمد بن زايد بأبو ظبى، بعد التتويج بالسوبر المصرى فى القمة التى جمعت القطبين على نفس الملعب عام 2017.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ابدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر علي حساب الأهلي رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الافريقي.

وقال كارتيرون :"الأهلي كان له افضلية بسبب حصوله علي فترة راحة اطول ولكن لاعبي الزمالك تغلبوا علي كل الصعوبات ونجحوا في حسم مباراة القمة امام الأهلي

واضاف كارتيرون ان الروح القتالية هي سر الفوز علي الأهلي مبدبا رغبته في تاجيل مباراة القمة معلقا :الأهلي والزمااك لا يفوزا بدوري الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلي .

ونشبت خناقة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح .