شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كاسونجو يُغنى "السلام عليكم" ويرقص مع لاعبى الزمالك احتفالاً بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، مع لاعبى فريقه فى الحافلة، عقب التتويج بلقب السوبر المصرى بالفوز على الأهلى بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

وقام كاسونجو بغناء "السلام عليكم" للمطرب حكيم، كما قام بغناء بعض الأغانى الأخرى باللغة العربية، وسط احتفالات زملائه بكأس السوبر، خلال استقلالهم الحافلة العائدة إلى فندق الإقامة.

سجل ركلات جزاء الأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلى.