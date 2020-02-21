شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يحتفل بقناع "لاكاسا" بعد فوز الزمالك على الأهلى فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، بالاحتفال عقب فوز فريقه على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى لقاء السوبر المصرى الذى جمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض.

حرص مصطفى محمد على ارتداء قناع "لاكاسا" الذى سبق وأن احتفل به لاعبى المنتخب الأولمبى عقب التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والتى أقيمت فى مصر، وشهدت تأهل الفراعنة الصغار إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، ليعود مصطفى محمد ويظهر به مرة أخرى فى احتفال الزمالك بالفوز على الأهلى والتتويج بالسوبر المصرى.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قد أبدى فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلي رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الإفريقى.

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وقال كارتيرون :"الأهلي كان له افضلية بسبب حصوله علي فترة راحة اطول ولكن لاعبي الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا في حسم مباراة القمة أمام الأهلى.

وأضاف كارتيرون ان الروح القتالية هي سر الفوز علي الأهلي مبديًا رغبته في تأجيل مباراة القمة معلقا: "الأهلي والزمالك لا يفوز بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلي".

ونشبت خناقة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح.