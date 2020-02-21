شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأجنبى يهزم الوطنى 10 / 7 فى صراع مدربى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوال 17 نسخة من بطولة السوبر المصرى، لم ينجح سوى 12 مدربا فقط في التتويج باللقب، بعد أن قادوا 4 أندية للفوز بالبطولة، وهي أندية الأهلي 11 لقبا، والزمالك 4 ألقاب، وحرس الحدود والمقاولون لكلا منهما لقب وحي.

ويأتي البرتغالي مانويل جوزيه وحسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني كأنجح هذه الأسماء بعد أن قادوا الأهلي للفوز باللقب 7 مرات بواقع 4 للأول و3 للثاني.

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ويحسم المدربون الأجانب صراعهم في هذا اللقب مع المدربين المحليين، وحقق المدربين الأجانب من 6 جنسيات هي ألمانيا والبرتغال وإسبانيا والبرازيل وسويسرا وفرنسا، اللقب 10 مرات مقابل 7 ألقاب للخماسي المحلي حسن شحاتة وطارق العشري وحسام البدري وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ومحمد حلمي.

توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء ،فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".