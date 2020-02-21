شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كارتيرون يحل عقدة الخواجات للزمالك فى السوبر بعد 18 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفرنسى باتريس كارتيرون فى حل عقدة عمرها 18 سنة للمدربين الأجانب في قيادة الفريق الأبيض ببطولات السوبر المصري بعدما قاد فريقه للفوز باللقب الرابع على حساب الأهلي بضربات الترجيح في النسخة رقم 17 من البطولة.

تاريخيا خسر الزمالك لقب السوبر بخمسة مدربين أجانب، ففي 2003 خسر بقيادة فينجادا أمام الأهلى، وكان يقود الزمالك فنيًا البرتغالي نيلو فينجادا، قبل أن يتسبب الألماني دراجوسلاف شتيبي المدير الفني الأسبق للزمالك، في هزيمة مؤلمة للفارس الأبيض أمام فريق المقاولون العرب ببطولة السوبر المصري نسخة 2004، بنتيجة كبيرة وهي 4-2، ليتم إقالة المدير الفني سريعًا.

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بعدها فشل الزمالك في خطف اللقب بالمدربين الأجانب، فتعرض الزمالك لهزيمة فى نسخة السوبر المصري موسم 2008، أمام النادي الأهلي بنتيجة هدفين دون رد.، وكان يقود الزمالك فنيًا الألماني راينر هولمان، وخسر لقب موسم 2015، أمام النادي الأهلي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، وكان يقود الزمالك فنيًا البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وفي النسخة الأخيرة خسر الزمالك بقيادة ميتشو أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد، عبد الله جمعة، فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".