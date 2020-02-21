شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس لـ "أون سبورت" : أنجبت فريق كامل من زوجة واحدة.. وجميعهم لا يلعبون الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاسطورة روبرتو كارلوس لاعب منتخب البرازيل السابق، الذى اشتهر بتسديداته الصاروخية التى لاتصد ولا ترد، ونجح فى تسجيل مجموعة من الأهداف الرائعة خلال مسيرته، رغم كونه يلعب فى مركز الظهير الإيسر؛ عن جانب من حياته الشخصية، موضحًا إن لديه 11 ولد وبنت من زوجة واحدة.

أوضح كارلوس فى تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت" إنه أنجب 6 بنات و5 أولاد، وهو عدد فريق كرة القدم، وذلك من زوجة واحدة، لافتًا إلى إنه لا يوجد أى من أولاده يمارس لعبة كرة القدم، رغم كونه أسطورة منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد الأسبانى.

وعن سر تألقه فى الملاعب، قال كارلوس إنه كان لا يتبع دائمًا تعليمات المدير الفنى، ويعتمد أكثر على موهبته، مشيرًا إلى إنه كان معجب بطريقة وأداء زين الدين زيدان ودائمًا يبحث عنه عندما كان يستلم الكرة خلال تواجدهما فى فريق الريال.

وكان كارلوس أكد إنه متابع جيد للكرة المصرية، ويحرص دائمًا على مشاهدة المباريات المصرية، خاصة وإنها تتسم بالقوة والندية، قائلاً: "أتابع الكرة المصرية، وأحبها جدًا، لان بها جودة كبيرة، والجمهور هو أكثر ما يعجبني في تلك المباريات، ولقاء السوبر الذى جمع الأهلى والزمالك اليوم جيد للغاية"

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أضاف أسطورة البرازيل السابق: "أعجبني المشهد الكامل للمباراة من الخارج، وحارس الزمالك هو الأهم وهو الأفضل بالنسبة لى وسر تتويج الزمالك بالكأس، ولاعبى الأهلي جميعهم جيدون للغاية، لكن ضربات الترجيح تعتمد على الحظ".

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي بنتيجة 4 / 3 بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

سجل ركلات جزاء الأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.