شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سعد محمد: الزمالك فريق كبير.. وسعيد بدعم جمهور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد محمد لاعب فريق ناشئين الزمالك المصاب بالسرطان أن الأبيض فريق كبير ويستحق التتويج ببطولة كأس السوبر المصرى أمام الأهلى، ورفع كأس البطولة من أصعب اللحظات التى شعرت بها في حياتى.

وأوضح سعد محمد، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك مثله الأعلى وأن سعيد بالتواجد بجواره خلال رفع كأس بطولة السوبر المصرى.

وأشار سعد محمد، أنه سعيد بدعم جمهور الأهلى له خلال الفترة الماضية ضدد مرضه ويشكرهم، ويتمنى التواجد بفريق الزمالك لاعبا قريبا.

احتفلت جماهير الزمالك بفوز فريقها على الأهلى بركلات الترجيح والتتويج بالسوبر المحلي ليضيف إلى رصيده بطولة جديدة بعد أقل من أسبوع من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقي والذى حسمه على حساب الترجي التونسي.



فرحة عامة سيطرة على أعضاء وجماهير الزمالك بعد إعلان فريقها التتويج بالسوبر وانطلقت الجماهير بالأعلام وسط فرحة للأعضاء داخل النادى.

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ولبي الثنائي فرجاني ساسي و اشرف بن شرقي طلبات جماهير الزمالك المتواجدة خارج ملعب استاد بن زايد وقامو بالتقاط صور سيلفي مع الجماهير احتفالا بالسوبر المصري بعد الفوز علي الاهلي بضربات الترجيح .

ابدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر علي حساب الأهلي رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الافريقي.

وقال كارتيرون :"الأهلي كان له افضلية بسبب حصوله علي فترة راحة اطول ولكن لاعبي الزمالك تغلبوا علي كل الصعوبات ونجحوا في حسم مباراة القمة امام الأهلي

واضاف كارتيرون ان الروح القتالية هي سر الفوز علي الأهلي مبدبا رغبته في تاجيل مباراة القمة معلقا :الأهلي والزمااك لا يفوزا بدوري الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلي .

ونشبت خناقة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح .