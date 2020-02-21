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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم 20 / 2 / 2020 الأحمر يخسر لقب السوبر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 20 / 2 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى ياتي في مقدمتها خسارة الفريق لقب السوبر المحلي بالسقوط امام الزمالك 3/4 بضربات الجزاء.
فايلر: الزمالك استحق التتويج بالسوبر رغم "سيطرة" الأهلي
كيف تعامل الجهاز الفنى مع شائعة خناقة رمضان صبحى وكهربا قبل السوبر؟
رفض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر التطرق للشائعة التى تحدث عنها البعض خلال الساعات الماضية حول مشادة وقعت بين ثنائى الفريق كهربا ورمضان صبحى خلال مران الفريق أمس، قبل لقاء الزمالك الليلة فى السوبر المحلى، وأكد الجهاز الفنى أن هذه الأزمة "المُختلقة" لا تستحق الرد، ولن يتعامل معها الجهاز الفنى سوى بالتجاهل، لأنها محاولة من البعض لتشتيت تركيز اللاعبين وإبعادهم عن أجواء المباراة المرتقبة.
الزمالك يهزم الأهلي بضربات الجزاء ويتوج ببطولة السوبر
توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.
تشهد مدينة أبوظبى الإماراتية حاليا لقاء كرويا ساخنا بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر المصرى، على استاد محمد بن زايد، وفى ظل المواجهة الكروية القوية بين الفريقين، حرص الفنان الزملكاوى صلاح عبد الله، على تذكير الجماهير بضرورة الحفاظ على الروح الرياضية وعدم التعصب.
أعاد مشهد حضور الجماهير مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، فى الإمارات، الحديث حول ضرورة عودة الجماهير للملاعب المصرية من جديدة من أجل إعادة الروح للرياضة المصرية، وفى هذا السياق، طالب نواب البرلمان بسرعة البت في ملف عودة الجماهير للتشجيع في المدرجات
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