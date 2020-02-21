أخبار النادى الأهلى اليوم 20 / 2 / 2020 الأحمر يخسر لقب السوبر أمام الزمالك

توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

تشهد مدينة أبوظبى الإماراتية حاليا لقاء كرويا ساخنا بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر المصرى، على استاد محمد بن زايد، وفى ظل المواجهة الكروية القوية بين الفريقين، حرص الفنان الزملكاوى صلاح عبد الله، على تذكير الجماهير بضرورة الحفاظ على الروح الرياضية وعدم التعصب.

أعاد مشهد حضور الجماهير مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، فى الإمارات، الحديث حول ضرورة عودة الجماهير للملاعب المصرية من جديدة من أجل إعادة الروح للرياضة المصرية، وفى هذا السياق، طالب نواب البرلمان بسرعة البت في ملف عودة الجماهير للتشجيع في المدرجات