شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أمين عمر لإدارة مباراة الإسماعيلي مع بيراميدز المقرر إقامتها غدا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر ويعاونه كل من محمد عزازي وأحمد رشدي ومعهم محمود حسيب حكما رابعا .

اختتم فريق الكرة الأول بالاسماعيلى ، صباح اليوم تدريباته، استعدادا لمواجهته المقبلة أمام فريق بيراميدز ضمن مباريات دور الـ16 لمسابقة كاس مصر والمقرر لها غدا الجمعة فى الخامسة مساءً على ملعب الإسكندرية، وأدى الفريق مرانه الختامى اليوم قبل السفر للإسكندرية، وحرص المدير الفنى على الاجتماع بلاعبيه قبل بدء المران للتأكيد على أهمية مواجهة الغد التى تعد خطوة مهمة نحو مواصلة المشوار فى مسابقة كأس مصر.

وخلال المران، وشدد المدير الفنى على أهمية استغلال الفرص وغلق المساحات أمام المنافس، بجانب كيفية الحد من خطورة خط هجومه المميز.

واختتم المران بتدريبات خاصة على ركلات الجزاء تحسبا لانتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل والاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

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وستظهر تقنية الفيديو “VAR” لأول مرة فى مصر خلال مباراة الإسماعيلى وبيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية فى إطار منافسات دور الــ16 لبطولة كأس مصر، تمهيدا لاختبارها قبل الاعتماد بشكل رسمى.

استاد الإسكندرية، تلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل الاستعداد لتطبيق تقنية الفيديو المساعد خلال اللقاء المذكور على سبيل الاختبار.

وتأتى تجربة تقنية فى المباراة من الاتحاد المصرى لكرة القدم، بهدف الحصول على موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” لبدء استخدام التقنية فى مباريات الدورى بداية من الدور الثانى.