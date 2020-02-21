شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر : كنت بقرأ قرآن أثناء ركلات الترجيح فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان هاني شاكر٬ نقيب الموسيقيين، أنه كان يقرأ القرآن أثناء مشاهدة ركلات الترجيح فى مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، موضحا أن الأهلي قدم مباراة كبيرة امام الزمالك والأبيض لم يظهر مثلما قدم أمام الترجي".

وأضاف شارك في تصريحات تليفزيونية: "الشوط الأول عندما انتهي بالتعادل حسيت ان الزمالك هيكسب وانه مش يوم الأهلي٬ والحمدلله فى النهاية بالفوز بلقب السوبر المصري".

في سياق مختلف أكد نقيب الموسيقيين، أنه لم يشغل باله على الإطلاق بإلغاء حفل محمد رمضان فى مباراة السوبر، قائلا: "لم أنشغل على الإطلاق بإلغاء حفل محمد رمضان فى السوبر وهو أمر لا يخصني".

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وأضاف: "فى النهاية مبروك لجماهير الزمالك الحصول على بطولتين فى أسبوع واحد وأتمني التوفيق للأبيض فى الفترة المقبلة".