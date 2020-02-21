شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة: لاعبو الزمالك تخطوا التحديات بالفوز على الأهلى وتوجوا ببطولتين فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، جماهير القلعة البيضاء، عقب الفوز الذى تحقق على الأهلى، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، فى لقاء السوبر المصرى الذى جمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض.

وأضاف هانى زادة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن لاعبى الزمالك ظهروا بروح عالية ونجحوا فى التعامل مع المباراة بجدية وحققوا فوز غالى لإسعاد جماهيرهم، مشددًا على أن الفريق نجح فى تحقيق بطولتين متتاليتين فى أسبوع، بفضل الروح والتصميم على تحقيق الفوز فى ظل التحديات الكثيرة التى واجهت الفريق فى الفترة الأخيرة.

قام مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، بالاحتفال عقب فوز فريقه على الأهلى حيث حرص على ارتداء قناع "لاكاسا" الذى سبق وأن احتفل به لاعبى المنتخب الأولمبى عقب التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والتى أقيمت فى مصر، وشهدت تأهل الفراعنة الصغار إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، ليعود ويظهر به مرة أخرى فى احتفال الزمالك بالفوز على الأهلى والتتويج بالسوبر المصرى.

ونشبت مشادة بين لاعبى الأهلى والزمالك عقب انتهاء مباراة السوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح.

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وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه البطولة يرفع الزمالك رصيده من ألقاب السوبر المصرى إلى 4 ألقاب فيما يتوقف رصيد الأهلى عند 11 لقب.

ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات الهامة فى الفترة الحالية، حيث من المقرر، أن يواجه الأهلى مرة أخرى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة، ثم مواجهة الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 28 من شهر فبراير الجارى.

يذكر، أن الزمالك سبق وأن توج بالسوبر المصرى بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا على نفس الملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، وذلك فى نسخة عام 2017.