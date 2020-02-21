شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. فرحة بيضاء وحزن أحمر داخل مركز شباب الجزيرة بعد السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت فرحة عارمة على جماهير نادى الزمالك المتواجدة في مركز شباب الجزيرة بعد فوز الفريق الأبيض على نظيرة الأحمر، والتتويج ببطولة السوبر المصرى.

فيما ظهرت الحسرة على وجوه جماهير الأهلي المتواجدة بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام الغريم التقليدي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو وأجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول تقريبًا فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.





















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