شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: واجهت الأهلى بـ"حذاء أدم".. وجاهزون لقمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المحلى بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

أضاف شيكابالا خلال تصريحاته لـ"أون سبورت": المباراة كانت صعبة جدًا خصوصًا وإنها بعد أيام قليلة من التتويج بالسوبر الأفريقي، لكن وعدنا جماهيرنا وإدارتنا إننا سنعود بالكأس والفوز على الأهلي وحققنا وعدنا، ونجحنا في أن نتغلب على الاجهاد".

تابع الفهد الأسمر: "الأهلي كان مسيطرًا على المباراة، لكنها سيطرة بدون خطورة على مرمانا، وهذا كان أهم شيء".

وعن مولوده الجديد أدام، قال لاعب الزمالك: "واجهت الأهلى بحذاء أدم ووشه حلو عليا، وإذا تقرر خوض قمة الدورى في موعدها المقرر له الاثنين المقبل، فنحن جاهزون، وننتظر جماهيرنا في مطار القاهرة".

تابع شيكابالا حديثه منتقدًا تواجد عدد من جماهير الأهلى وسط مدرجات الزمالك، ومواجهة جماهير الفارس الأبيض صعوبة في دخول المباريات، موجهًا لهم الشكر على دعمهم الدائم للاعبين".

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي بنتيجة 4 / 3 بضربات الترجيح، سجل ركلات جزاء الأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.