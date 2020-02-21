شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفالات لاعبى الزمالك مع كأس السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو الزمالك بكأس السوبر المصرى، بعد التتويج بالفوز على الأهلى بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على كأس السوبر المصرى والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

سجل ركلات جزاء الأهلى، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقى من الزمالك ومحمد هانى وبادجى من الأهلى.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامى – أيمن أشرف - محمود متولى – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

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وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافى، خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

اما الاحتياطي فيضم كل من: محمد عواد ، محمد عبد السلام، محمد أوناجم، مصطفي فتحي، شيكابالا، عبد الله جمعة، إمام عاشور.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

ويلتقي الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولي.