شكرا لقرائتكم خبر عن أسعد "سعد" فى العالم.. شاهد ماذا قال نجم الزمالك المصاب بالسرطان بعد التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان، أنه أسعد واحد في الدنيا بعد تتويج الزمالك بلقب السوبر المصر بركلات الترجيح، وتكريمى على منصة التتويج بالكأس فرحنى .

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

واعتمد السويسري رينيه فايلر على تشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، والرباعي على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، وفي الوسط كلا من، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدي أفشة، ومهاجم وحيد هو النيجيري جونيور أجايي.

فيما دفع الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع، حازم امام، محمود الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي، وفي الوسط كلا من، طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد.