بالفيديو.. كاسونجو يقود احتفال لاعبي الزمالك بعد التتويج بكأس السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، مقطعًا لاحتفالات لاعبي الفريق بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي.
وجاء الاحتفال خلال انتقال اللاعبين من ملعب محمد بن زايد الذي شهد إقامة المباراة، إلى فندق إقامة الفريق في الإمارات قبل العودة إلى مصر.
ونجح الزمالك في الفوز على الأهلي بركلات الترجيح مساء الخميس ليتوج بطلًا لكأس السوبر المصري، بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.
الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الأهلي مجددًا يوم الإثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الدوري المصري الممتاز.
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