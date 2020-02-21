فضل يعلن توقيع عقوبات على الأهلي والزمالك للخروج عن النص في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الخروج عن النص في مباراة السوبر المصري سيجني عقوبات على الفريقين.
وفي تصريحات لقناة "تن" بعد المباراة قال فضل :"لم أشاهد كل ما حدث في الملعب، ولكن بالتأكيد ستكون هناك عقوبات على الخروج عن النص".
وحدثت مشادات واشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد انتهاء المباراة بعد اتجاه عبد الله جمعة للاحتفال أمام مدرجات الأهلي ما تسبب في تدخل لاعبي الأحمر.
وأضاف فضل :"الأمر الذي شاهدته في المباراة أن كل الأمور كانت قابلة للسيطرة، وستكون هناك عقوبات في النهاية عند ثبوت الخطأ".
وعن قمة 24 فبراير أتم فضل :"المباراة ستقام في موعدها، والأمن المصري قوي وقادر على التأمين ومنحنا الموافقة اللازمة لإقامة اللقاء".
وتوج الزمالك ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح (4-3) عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.
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