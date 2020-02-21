"أوه زملكاوي".. فيديو: مشجعة روسية للزمالك تشعل حماس الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أشعلت مُشجعة روسية منتمية لجمهور نادي الزمالك الأجواء الاحتفال بكأس السوبر على حساب نظيرهم الأهلي. وكان الزمالك قد توّج بالسوبر المحلي مساء يوم أمس الخميس على حساب نظيره الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

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