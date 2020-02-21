أحمد مرتضى: اشتباكات اللاعبين مرفوضة.. لكن هناك لاعب ضرب قائده السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه نجح في التفوق على الأهلي بمجموعة من اللاعبين المجهدين بسبب توالي المباريات الصعبة.

وأشار مرتضى في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أنه من غير المقبول أن تحدث اشتباكات بين اللاعبين بعد المباراة، لافتًا إلى وجود استفزازات من الطرفين.

وقال عضو إدارة الزمالك: "تفوقنا على الأهلي بلاعبين مجهدين، الآن أصبحنا معتادون على البطولات بعد سنوات طويلة لم نحصل خلالها على أي لقب".

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وأكمل: "الزمالك ليس في حاجة لإثبات شعبيته، أطالب جماهيرنا ومشجعي الأهلي بالهدوء، لا أريد أن ينتشر أسلوب -التحفيل- مثلما انتشرت المهرجنات في الأغاني خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "علينا مراجعة أنفسنا، يوجد لاعب بمجرد نزوله للملعب قام بضرب قائده السابق في الزمالك، قمت بترضية لاعبي الأهلي وهذا حقهم عليّ".

واختتم: "لا أقبل بالخطأ، سواء في الأهلي أو الزمالك فعلينا تقييم الأمور جيدًا".